Gerente de Santa Cruz amenazó a un medio en plena transmisión

Deportes Santa Cruz quedó en el foco de la polémica tras la denuncia pública de un medio partidario contra el gerente general Jaime Torres Varas, acusado de actos violentos contra los comunicadores en su último partido ante Deportes Copiapó, como visitante por la penúltima fecha del Ascenso.

El sábado, Torres llegó hasta la puerta de la caseta del Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" para amenazar a dos integrantes del medio Unionistas 1913: Justo después de terminado el amargo 1-1 ante Copiapó, celebraban el agónico gol de Cobreloa ante Rangers que ayudó a su equipo en la tabla.

"Dile a ese conchesumadre que le voy a pegar, que es muy mala leche. No te hai' metido nunca a una cancha, maricón conchetumadre", dijo el ofuscado directivo.

En un comunicado posterior, Unionistas 1913 agregó que Torres se retiró soltando improperios por los pasillos. La situación fue denunciada formalmente ante la gerencia de comunicaciones del club local Deportes Copiapó y los organismos de la ANFP.

"No es la primera vez que el acusado lleva a cabo actos de violencia y muestras de falta de profesionalismo como la mencionada, ocasiones en las que han sido víctimas tanto hinchas como diversos medios de comunicación", sumaron.

El espacio web exigió la salida inmediata de Jaime Torres de la gerencia general del club, así como las declaraciones y disculpas públicas de su presidente, Alex Orellana Pino.

La respuesta de Deportes Santa Cruz: Respaldo al gerente

Deportes Santa Cruz manifestó en un comunicado "su más enérgico rechazo y profunda desaprobación" a las acusaciones contra Torres, tildándolas de "falsas y perjudiciales para su honra, imagen y trayectoria profesional".

Pese a la existencia del registro audiovisual, el club indicó que las imputaciones se realizaron "sin presentar antecedentes que permitan sustentarlas, exponiendo injustamente a nuestros jugadores".

Asumiendo la crisis deportiva que tiene al equipo al borde del descenso, Deportes Santa Cruz esgrimió que "la libertad de expresión y el derecho a informar no pueden entenderse como una autorización para descalificar, denostar o atribuir conductas delictivas sin el debido sustento".

Siguiendo la línea de cerrar filas ante la grave situación, sumó que "como Directorio, respaldamos plenamente a nuestros jugadores, cuerpo técnico y funcionarios". Además, se anunció la entrega de sus propios antecedentes a la Gerencia de Comunicaciones de la ANFP.