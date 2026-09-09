Ivo Basay se ilusiona con la permanencia: "La vamos a pelear"

El director técnico de Rangers de Talca, Ivo Basay, se mostró cauto pero satisfecho tras la victoria por 2-1 frente a Deportes Puerto Montt, resultado que significó el cuarto festejo consecutivo para los piducanos y que les permitió dar caza a Deportes Santa Cruz con 18 puntos en la lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso.

Pese al gran momento de su escuadra, el estratega fue enfático en evitar el exitismo: "Lo que más hemos transmitido es que lo peor que le puede pasar al ser humano y al deportista de elite es la conformidad o mediocridad cuando se logra el resultado", remarcó el DT en diálogo con TNT Sports.

En esa misma línea, el otrora delantero aterrizó las opciones de salvación que hoy se abren para los talquinos: "Esto lo vamos a tener que pelear hasta el final. Ojalá podamos hacerlo y llegar a la última fecha con la posibilidad de salvarnos, porque se veía muy difícil. Tenemos que seguir en lo que estamos", apuntó.

Consultado por la capacidad del equipo para aguantar los últimos 20 minutos con un hombre menos en cancha, el entrenador valoró el temple de sus dirigidos: "Ya nos tocó en el partido con Unión Española, con uno menos. No perdimos nunca el control y eso para mí es súper valorable. Además, la entrega física ha sido tremenda".

Por último, Basay ya palpita el próximo reto frente a Deportes Iquique, fijado para este lunes 14 a las 20:30 horas: "Ahora se viene un tremendo partido, contra un gran equipo. Aprovecharemos estos días para disfrutar y recuperar gente. Seguramente el estadio estará lleno", cerró.