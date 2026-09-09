Ministro Barros y Estrecho de Magallanes: No estamos viviendo ninguna situación excepcional

El ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en el marco de la tensión diplomática con Argentina, asegurando que no se vive "ninguna situación excepcional" que justifique dicha medida.

La opción de citar al Cosena fue impulsada por parlamentarios como el senador socialista Juan Luis Castro, quien sugirió recurrir a dicha instancia ante la polémica mantenida con el país vecino sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

En ese escenario, Barros señaló que "el Cosena es un órgano consultivo y es convocado exclusivamente por el Presidente de la República cuando estime necesario o conveniente contar con otras opiniones sobre la materia específica".

"Sólo corresponde al Presidente determinar si se dan esas condiciones, si necesita esas opiniones, pero lo que yo veo es que no estamos viviendo ninguna situación excepcional", afirmó el titular de Defensa.

De acuerdo a los artículos 106 y 107 del Capítulo XII de la Constitución, el Cosena sirve para asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional.

Este organismo es presidido por el Jefe del Estado e integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el general Director de Carabineros y por el contralor general de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.

En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional.

Las actas del Consejo son públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.

El Cosena no sesiona de manera oficial desde el 5 de febrero de 2024, cuando fue convocado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para abordar la crisis de seguridad pública e infraestructura crítica.

Anteriormente, la instancia fue citada por Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) el 7 de noviembre de 2019, durante el estallido social, y el 20 de enero de 2014, ante el fallo de La Haya sobre el límite marítimo con Perú.

Fricción con RN

Junto con desestimar la citación del organismo consultivo, Barros rechazó la existencia de contradicciones o descoordinaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en el manejo de la agenda internacional y la defensa del territorio.

Las intervenciones del titular de Defensa se dan, además, en el trasfondo de un abierto enfrentamiento verbal con Renovación Nacional (RN).

Luego de que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), criticara el protagonismo público de Barros en materias de política exterior, el ministro afirmó que parlamentarios de otro poder del Estado no tienen por qué conocer la dinámica interna del Ejecutivo.

La réplica no tardó en llegar desde la directiva de RN, donde su presidenta, la senadora Andrea Balladares, exigió al ministro respetar la labor y los planteamientos que emergen desde el Congreso Nacional.

Frente a la bola de nieve mediática, el titular de Defensa negó cualquier contradicción interna: "El Presidente mantiene contacto permanente con fuerzas de Gobierno, de la oposición, parlamentarios, gente del mundo real, y he trabajado en conjunto con el canciller desde antes de asumir. A veces los temas de Defensa y de Relaciones Exteriores se topan, porque efectivamente la parte internacional es muy relevante para defensa, pero no veo ninguna contradicción ni que nos hayamos cruzado", aseguró.