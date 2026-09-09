Economista descarta que subsidios solucionen crisis laboral: "Necesitamos crecer"

Con una tasa de desempleo nacional de 9,5% que afecta a cerca de un millón de personas y una contracción de 1,5% en el Imacec de julio, la directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Claudia Martínez, advirtió este miércoles que la única vía efectiva para resolver la emergencia laboral en el país es acelerar el crecimiento económico.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la economista desestimó que la caída de la actividad económica responda únicamente a factores climáticos de invierno o a paralizaciones puntuales en la minería, señalando que el Imacec no minero también registró caídas, lo que da cuenta de un estancamiento generalizado en la economía.

Frente a este panorama, Martínez señaló que "para generar empleo en el corto plazo lo que necesitamos es crecer. El Estado puede hacer medidas para tratar de aminorar o generar empleo, como el subsidio para 25 mil puestos de trabajo, pero tenemos un millón de desempleados, por lo tanto, es imposible pensar que el Estado va a poder subvencionar a un millón de empleados".

La economista y académica de la Universidad Católica abordó el complejo escenario macroeconómico tras la caída de 1,5% en el Imacec y la tasa de desocupación situada en 9,5%. (FOTO: ATON)

"Lo más importante -a mi juicio-, en este minuto de contingencia, es generar empleo en el corto plazo y eso se hace con crecimiento", puntualizó la experta.

Desbalance fiscal y tiempos de la inversión

Respecto al debate sobre la política fiscal y las presiones sobre el Ministerio de Hacienda, la economista indicó que el país arrastra un déficit fiscal acumulado durante varias administraciones que exige corrección, aunque reconoció que recortar el gasto en obras públicas y de capital ralentiza la recuperación.

Martínez explicó que el ajuste del gasto público en obras de capital añade presión sobre el dinamismo productivo. (FOTO: ATON)

"La emergencia del empleo es algo que la inversión de largo plazo no soluciona en el mismo tiempo. Uno no puede estar esperando, no le puedes decir a las familias que estamos esperando que rebote la inversión el próximo año para que recién ahí se consiga un empleo", arremetió Martínez, que llamó también a "preocuparse por el ajuste fiscal y, al mismo tiempo, ir generando dinamismo en la economía".

Finalmente, la exintegrante de la Mesa de Reactivación Laboral indicó que, mientras maduran las reformas estructurales en educación y modernización del Estado, el Ejecutivo debe adoptar medidas administrativas inmediatas para aumentar la contratación en faenas públicas.