Jugador de Deportes Santa Cruz fue detenido tras ser acusado de intentar atropellar a un carabinero

Un complejo escenario judicial y deportivo enfrenta el delantero de Deportes Santa Cruz Nicolás Barrios, quien fue detenido por Carabineros tras verse involucrado en un grave incidente durante una fiscalización policial.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el atacante y dos acompañantes fueron arrestados luego de intentar atropellar a los funcionarios policiales que realizaban el control. Tras el procedimiento, el futbolista quedó en libertad, pero imputado por el delito de atentado contra la autoridad.

Este no es el primer problema del ariete con la justicia. Durante su paso por Curicó Unido, Barrios ya había sido detenido por microtráfico de drogas, situación por la cual actualmente cumple con la medida cautelar de firma mensual.

Tras conocerse el hecho, el presidente de Deportes Santa Cruz, Alex Orellana, se refirió a la situación del jugador y entregó la versión que le dio el propio deportista.

"Estaba en su horario libre, la verdad que ahora lo vamos a ver. Pero entiendo que lo pillaron conduciendo, no paró... Él dice que no fue así como dice Carabineros, pero lo tomaron detenido por la causa anterior que tenía", explicó el timonel del cuadro comerciante en diálogo con RedGol.

Orellana añadió que "por eso se lo llevaron, para verificarlo en la comisaría, y le hicieron cargos por intento de homicidio o algo así, por el tema de que pasó a llevar al carabinero. Pero él dice que no iba manejando".

En esa misma línea, el dirigente insistió en la inocencia del jugador respecto a la conducción del automóvil: "A lo mejor se asustó, no tengo idea, porque no tengo la versión oficial. Pero lo que me comentaron fue que iba manejando un amigo, no él, y los revisaron a todos. Por tener esta firma mensual que tiene por esa condena anterior, se lo llevaron".

Finalmente, el timonel del equipo de la Primera B lamentó lo sucedido y anunció medidas internas. "Lamentablemente en sus horas libres uno no puede estar cuidándolos. Voy a ir a conversar con él a ver qué pasó", concluyó.