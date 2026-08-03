La programación de la fecha 19 de la Liga de Ascenso

Este fin de semana continúa la acción en la Liga de Ascenso, con el desarrollo de la fecha 19, que arrancará a partir de este viernes.

La jornada estará marcada por el clásico maulino entre Rangers y Curicó Unido; y el líder Cobreloa recibirá a Deportes Iquique.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 7 de agosto

Unión Española vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Sábado 8 de agosto

Unión San Felipe vs. Deportes Recoleta. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe

Santiago Wanderers vs. San Marcos de Arica. 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Cobreloa vs. Deportes Iquique. 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Deportes Temuco vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Domingo 9 de agosto

Deportes Copiapó vs. San Luis. 12:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".