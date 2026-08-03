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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 19 de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El clásico de la Región del Maule entre Rangers y Curicó Unido destaca en la agenda de la jornada.

La programación de la fecha 19 de la Liga de Ascenso
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Este fin de semana continúa la acción en la Liga de Ascenso, con el desarrollo de la fecha 19, que arrancará a partir de este viernes.

La jornada estará marcada por el clásico maulino entre Rangers y Curicó Unido; y el líder Cobreloa recibirá a Deportes Iquique.

Revisa la programación a continuación:

Viernes 7 de agosto

  • Unión Española vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio Santa Laura.
  • Deportes Santa Cruz vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Sábado 8 de agosto

  • Unión San Felipe vs. Deportes Recoleta. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe
  • Santiago Wanderers vs. San Marcos de Arica. 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".
  • Cobreloa vs. Deportes Iquique. 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.
  • Deportes Temuco vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio "Germán Becker".

Domingo 9 de agosto

  • Deportes Copiapó vs. San Luis. 12:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".
  • Rangers vs. Curicó Unido. 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

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