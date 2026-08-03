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La programación de la fecha 19 de la Liga de Ascenso
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Autor: Redacción Cooperativa
El clásico de la Región del Maule entre Rangers y Curicó Unido destaca en la agenda de la jornada.
El clásico de la Región del Maule entre Rangers y Curicó Unido destaca en la agenda de la jornada.
Este fin de semana continúa la acción en la Liga de Ascenso, con el desarrollo de la fecha 19, que arrancará a partir de este viernes.
La jornada estará marcada por el clásico maulino entre Rangers y Curicó Unido; y el líder Cobreloa recibirá a Deportes Iquique.
Revisa la programación a continuación: