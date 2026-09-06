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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

La programación de la fecha 25 de la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La programación de la fecha 25 de la Liga de Ascenso
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La Liga de Ascenso entra en su recta final con la fecha 25 y la pelea por el cupo directo a Primera División encendido con un Santiago Wanderers que tendrá un duro desafío en el "Germán Becker" ante Deportes Temuco.

En tanto, el sublíder Cobreloa protagonizará el partido de la fecha cuando visite a un encumbrado Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán".

Revisa la programación de la fecha 25 en Cooperativa.cl:

Martes 8 de septiembre

  • Deportes Puerto Montt vs. Rangers. 18:00 horas. Estadio Chinquihue.
  • Deportes Temuco vs. Santiago Wanderers. 20:30 horas. Estadio "Germán Becker".
  • Curicó Unido vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio La Granja.

Miércoles 9 de septiembre

  • Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.
  • Deportes Copiapó vs. Magallanes. 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".
  • Deportes Iquique vs. Deportes Santa Cruz. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Jueves 10 de septiembre

  • Deportes Antofagasta vs. Cobreloa. 20:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

Miércoles 30 de septiembre

  • Unión San Felipe vs. San Luis. 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

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