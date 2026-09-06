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La programación de la fecha 25 de la Liga de Ascenso
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Liga de Ascenso entra en su recta final con la fecha 25 y la pelea por el cupo directo a Primera División encendido con un Santiago Wanderers que tendrá un duro desafío en el "Germán Becker" ante Deportes Temuco.
En tanto, el sublíder Cobreloa protagonizará el partido de la fecha cuando visite a un encumbrado Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán".
Revisa la programación de la fecha 25 en Cooperativa.cl:
Martes 8 de septiembre
Miércoles 9 de septiembre
Jueves 10 de septiembre
Miércoles 30 de septiembre