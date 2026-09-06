La programación de la fecha 25 de la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso entra en su recta final con la fecha 25 y la pelea por el cupo directo a Primera División encendido con un Santiago Wanderers que tendrá un duro desafío en el "Germán Becker" ante Deportes Temuco.

En tanto, el sublíder Cobreloa protagonizará el partido de la fecha cuando visite a un encumbrado Deportes Antofagasta en el "Calvo y Bascuñán".

Revisa la programación de la fecha 25 en Cooperativa.cl:

Martes 8 de septiembre

Deportes Puerto Montt vs. Rangers . 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

. 18:00 horas. Estadio Chinquihue. Deportes Temuco vs. Santiago Wanderers. 20:30 horas. Estadio "Germán Becker".

20:30 horas. Estadio "Germán Becker". Curicó Unido vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio La Granja.

Miércoles 9 de septiembre

Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica. 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana. Deportes Copiapó vs. Magallanes. 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla". Deportes Iquique vs. Deportes Santa Cruz. 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Jueves 10 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa. 20:00 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".

Miércoles 30 de septiembre