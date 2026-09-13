Magallanes trepó en la tabla gracias a un sólido triunfo ante Puerto Montt

Magallanes se hizo fuerte como dueño de casa y venció por 2-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Municipal de San Bernardo en el duelo que abrió la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

El cuadro de la carabela contó con la inspiración de Milton Alegre para abrir la cuenta sobre el final del primer tiempo.

En el segundo lapso, la Academia cerró el marcador cuando el partido expiraba gracias a la anotación de Vicente Cabezas (90+6').

Con este resultado, el elenco albiceleste llegó a los 40 puntos y se situó tercero en la tabla de posiciones, a cuatro de Santiago Wanderers, líder de la división.