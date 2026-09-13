Más afiliados y presencia regional: las claves de la reforma política

El Gobierno decidió impulsar la reforma al sistema político que ingresó durante la Administración de Gabriel Boric, al otorgarle suma urgencia a su tramitación, luego del acuerdo alcanzado en la comisión mixta del Congreso.

La decisión se adoptó considerando el amplio consenso generado en torno a la iniciativa, lo que permitiría acelerar su despacho. Se espera que la tramitación concluya durante septiembre, si ambas cámaras respaldan la propuesta acordada.

Entre sus principales modificaciones está elevar las exigencias para constituir y mantener partidos políticos, obligándolos a tener presencia legal en al menos ocho regiones y cumplir pisos regionales de afiliación.

La propuesta también busca reforzar el poder de los comités parlamentarios y endurecer las reglas para las candidaturas independientes.

Asimismo, plantea modificar el financiamiento de los partidos, estableciendo mayores exigencias para acceder a aportes públicos, e incorporar entre sus principios la condena a la violencia política y los sistemas totalitarios, además de compromisos de probidad y transparencia.

Senadores destacan acuerdo transversal

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), relevó la importancia del acuerdo: "No va a haber reforma de seguridad o reforma tributaria a propósito de la Ley de Reconstrucción que sirva si no tenemos una modificación a nuestro sistema político".

"La extrema fragmentación hace muy complejo el diálogo entre los distintos partidos. Creemos vital poder despachar rápidamente este proyecto de ley que además logró un consenso entre los senadores de los distintos sectores a propósito de que ya está en una comisión mixta", aseveró.

En una línea similar, el senador Juan Luis Castro (PS) enfatizó que el proyecto es importante para terminar "con la subdivisión, fragmentación y lucha de intereses respecto de partidos políticos, la mayoría de las veces tan pequeños que en vez de tener representación buscan financiamiento, y después se deshacen y vuelven a formar otro, y así sucesivamente sin tener ninguna influencia en lo que pasa nacionalmente".

Nuevas exigencias para los partidos

De aprobarse la reforma, colectividades como el Partido Liberal, Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social deberán reunir un número importante de militantes en un plazo de 18 meses, pues necesitarían alcanzar entre 9.000 y 10.000 afiliados.

Los partidos también deberán acreditar una afiliación equivalente, al menos, al 0,3% del padrón electoral de cada región para constituirse legalmente en ella. De esta manera, se abandonaría el piso actual del 0,25% de quienes sufragaron en la última elección.

Además, se eliminaría la posibilidad de que las colectividades tengan existencia legal mediante su constitución en solo tres regiones, elevando ese umbral a ocho.

Experto: "Sin duda va a aumentar la gobernabilidad"

El analista político Germán Silva, docente de la Universidad Andrés Bello, destacó el proyecto porque "despierta muchísima unanimidad y apunta a evitar la fragmentación de los partidos políticos. Eso sin duda va a aumentar la gobernabilidad".

"Me parece que en momentos en que el Gobierno tiene muchísimas dificultades con el tema de la agenda legislativa de seguridad, esto puede ayudar porque genera un cierto ambiente de consenso, discusión, conversación. También me da la impresión que es un giro que puede estar haciendo el Gobierno de Kast considerando las dificultades legislativas que ha tenido", agregó.