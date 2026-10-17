Mario Salas tras goleada de Cobreloa: Iremos con todo a la caza de San Luis

Una inyección de ilusión y jerarquía sumó Cobreloa en la altura de Calama al firmar una demoledora goleada por 6-1 sobre Deportes Recoleta, resultado que renovó las esperanzas de su técnico, Mario Salas, en la intensa batalla por el campeonato y el boleto directo a la Primera División.

"Entramos a la cancha con la exigencia de ganar tras la victoria de San Luis ante Magallanes. Y creo que al equipo la responsabilidad no le pesó", expresó.

En esa misma línea, Salas mandó un directo mensaje a la cima de la tabla: "Demostramos que estamos capacitados para dar la pelea hasta el final. Iremos con todo a la caza de San Luis".

Respecto al trámite del compromiso en el Zorros del Desierto, el DT loíno aplaudió el nivel mostrado por sus dirigidos: "Fuimos superiores gran parte del partido. Quizás nos relajamos un poco tras el 4-0, pero el descuento de ellos nos volvió a meter de lleno y pudimos marcar dos goles más para establecer una diferencia mayor".

Finalmente, el adiestrador puso la mira en el complejo choque de la próxima fecha frente a un necesitado Rangers en el Estadio Fiscal de Talca.

"Planificaremos para ganar los tres puntos. Rangers seguramente hará lo mismo porque es la forma en que trabaja su entrenador (Ivo Basay), pero nosotros buscaremos quedarnos con la victoria", sentenció Salas, dejando en claro que los naranjas no darán tregua en el cierre del torneo.