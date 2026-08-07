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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Puerto Montt cedió puntos valiosos en empate ante Santa Cruz en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Puerto Montt cedió puntos valiosos en su lucha en la parte alta del Ascenso, tras igualar sin goles ante Deportes Santa Cruz, en la embarrada cancha del Estadio "Joaquín Muñoz", en el marco de la fecha 19.

El cuadro salmonero quedó en el tercer lugar con 30 puntos, a dos de Santiago Wanderers y a tres del líder Cobreloa, que deben jugar sus respectivos duelos este fin de semana; Santa Cruz, en cambio, sigue penúltimo, con 13 positivos, ocho más que el colista Rangers.

En la próxima fecha, Santa Cruz visitará a Curicó Unido, mientras que Puerto Montt enfrentará a Unión Española.

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