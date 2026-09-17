Puerto Montt rompió el silencio tras denuncia en el Tribunal de Disciplina: "Llamamos a la tranquilidad"
El cuadro "salmonero" respondió a las acusaciones presentadas por Rangers, Curicó Unido y Santa Cruz.
El cuadro "salmonero" respondió a las acusaciones presentadas por Rangers, Curicó Unido y Santa Cruz.
Deportes Puerto Montt emitió un comunicado público para fijar su postura luego de ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por tres clubes de Liga de Ascenso, y aseguró que ya se encuentran recabando los antecedentes para responder en las instancias formales.
La acción fue impulsada por Rangers de Talca, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz, elencos que acusaron al conjunto albiverde de un presunto incumplimiento en la retención del impuesto único a la renta correspondiente a las remuneraciones del jugador Kevin Flores. Según el libelo acusatorio, la institución no habría enterado dichos montos al fisco, pese a que posteriormente declaró no registrar deudas en su memoria anual.
Frente a este escenario, la directiva sureña sostuvo que "ha tomado conocimiento de antecedentes relacionados con materias administrativas y tributarias correspondientes a períodos anteriores, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión y aclaración por parte de nuestros equipos profesionales".
En esa línea, desde el "Velero" buscaron poner paños fríos a la preocupación de sus hinchas: "La institución quiere transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. El Club mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos laborales, previsionales y financieros, y continuará actuando con responsabilidad y transparencia frente a las instituciones que correspondan".
Asimismo, advirtieron que no escalarán la polémica a través de los medios. "Por respeto a dichos procedimientos, no entraremos en controversias públicas ni responderemos a interpretaciones o especulaciones a través de redes sociales", añadieron.
Por último, Deportes Puerto Montt cerró enfatizando que "continuará concentrando sus esfuerzos en su funcionamiento institucional, deportivo y financiero, con la responsabilidad que exige representar a una institución con más de cuatro décadas de historia y a toda una ciudad y región".