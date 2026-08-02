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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Puerto Montt venció a Recoleta y recuperó terreno en la parte alta del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco sureño se puso cuarto a cuatro unidades del líder Cobreloa.

Puerto Montt venció a Recoleta y recuperó terreno en la parte alta del Ascenso
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En duelo válido por la fecha 16, Deportes Puerto Montt logró una estrecha victoria por 0-1 ante Deportes Recoleta para recuperar terreno en la parte alta de la Liga de Ascenso.

El elenco salmonero logró la victoria gracias al gol de Richard Paredes, a los 13 minutos.

Con esta victoria, el elenco sureño llegó a los 29 puntos y se instaló en la cuarta posición, a cuatro unidades de Cobreloa, líder del torneo.

El cuadro recoletano, en tanto, se mantuvo con 22 positivos en la 11 ubicación.

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