Puerto Montt venció a Recoleta y recuperó terreno en la parte alta del Ascenso

En duelo válido por la fecha 16, Deportes Puerto Montt logró una estrecha victoria por 0-1 ante Deportes Recoleta para recuperar terreno en la parte alta de la Liga de Ascenso.

El elenco salmonero logró la victoria gracias al gol de Richard Paredes, a los 13 minutos.

Con esta victoria, el elenco sureño llegó a los 29 puntos y se instaló en la cuarta posición, a cuatro unidades de Cobreloa, líder del torneo.

El cuadro recoletano, en tanto, se mantuvo con 22 positivos en la 11 ubicación.