Corea del Sur registró el día más caluroso de su historia: 42,5 °C

La ciudad de Yangsan, en el sudeste de Corea del Sur, rompió este domingo el récord de temperatura máxima registrado en el país asiático con 42,5 grados Celsius, en medio de una ola de calor que ha obligado a las autoridades a declarar una alerta meteorológica.

Los grados registrados en Yangsan por la Agencia Meteorológica surcoreana (KMA) suponen la marca más elevada desde que comenzaron las observaciones meteorológicas modernas en 1904, tras cinco días consecutivos con el termómetro superando los 40 grados.

El hito se produjo en medio de un episodio de altas temperaturas que azota a todo el territorio, y que este domingo llevó al Gobierno a declarar el segundo nivel de alerta en el centro de respuesta ante desastres, según afirmó la oficina de la primera ministra, Han Seong-sook, en la red social X.

La decisión se adoptó por "la intensificación de la ola de calor y la preocupación por los daños causados ​​por la sequía en algunas regiones", indicó el comunicado.

Han ya había instado el viernes a los ciudadanos a "evitar en lo posible las actividades al aire libre durante las horas del mediodía" y a mantenerse alerta ante la "tendencia a relajar un poco la vigilancia".

Las autoridades meteorológicas surcoreanas han advertido que se espera que la ola de calor continúe durante toda la semana que viene.