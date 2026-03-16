Rangers anunció la salida del técnico Erwin Durán

El club Rangers de Talca anunció a través de redes sociales de la salida del cuerpo técnico Erwin Durán luego de la caída que el cuadro piducano sufrió a manos de Curicó Unido en el Clásico del Maule.

"Agradecemos a cada uno de los profesionales por el esfuerzo y el compromiso entregado durante su paso por la institución", manifestó el equipo talquino.

"Comunicamos que próximamente informaremos oficialmente al nuevo cuerpo técnico que asumirá la conducción del plantel profesional", añadió.

Tras cuatro partidos, Rangers suma apenas un punto y es colista absoluto de la Liga de Ascenso.