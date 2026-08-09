Rangers empató ante Curicó Unido en el Clásico del Maule y sigue sin ganar en la Liga de Ascenso

Rangers empató sin goles ante Curicó Unido en una nueva versión del Clásico del Maule, que se disputó en el Estadio Fiscal de Talca, por la fecha 19 de la Liga de Ascenso, y sigue sin sumar victorias en el torneo.

El conjunto rojinegro está en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo seis puntos en 18 duelos disputados, mientras que los "torteros marchan en el duodécimo puesto con 20 positivos.

El siguiente encuentro de Rangers de Talca será de visita ante Deportes Recoleta el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas; por su parte, Curicó Unido recibirá a Santa Cruz el jueves 13 a las 20:30 horas.