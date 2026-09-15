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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis superó a Deportes Antofagasta y se puso al acecho de la cima del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "canarios" llegaron a 41 unidades para situarse a tres de Santiago Wanderers.

San Luis superó a Deportes Antofagasta y se puso al acecho de la cima del Ascenso
 @sanluisdequillota
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San Luis se hizo fuerte en Quillota y venció por 2-1 a Deportes Antofagasta en un choque de rivales directos en el "Lucio Fariña Fernández" por la fecha 26 en la Liga de Ascenso, asegurando el tercer puesto y quedando al acecho de la cima.

Los dirigidos por Humberto Suazo tuvieron como gran figura a Sebastián Parada, quien abrió la cuenta en el primer tiempo (23') y luego estiró las cifras en el inicio del complemento para consumar su doblete (48').

Pese al descuento de Brayan Hurtado (62'), el elenco "canario" sostuvo el resultado que lo hizo llegar a 41 puntos y ponerse a cuatro de Santiago Wanderers que vio aplazado su cruce ante Cobreloa, que suma 42 positivos.

Ahora, San Luis pondrá foco en su visita a Unión San Felipe el 30 de septiembre. En tanto, el elenco "puma" buscará olvidarse de quedar con 38 unidades en el quinto lugar enfrentando a Deportes Iquique por octavos de Copa Chile.

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