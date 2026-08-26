San Marcos de Arica enfrentará al Tribunal por denuncia del Directorio de la ANFP

San Marcos de Arica fue citado a comparecer ante la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia presentada por el Directorio del organismo contra la institución nortina.

En las resoluciones correspondientes a la audiencia del martes 25 de agosto, el Tribunal incluyó a San Marcos entre los clubes que deberán presentarse en la próxima sesión, fijada para el martes 1 de septiembre, desde las 18:00 horas y de manera presencial.

La presentación del Directorio de la ANFP apunta a inconsistencias entre la información financiera entregada por San Marcos y sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2025.

Uno de los puntos cuestionados corresponde a la declaración jurada de capital del primer trimestre de 2026, en la cual la institución informó un capital de funcionamiento de 82.261.000 pesos, mientras sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025 registraban un patrimonio neto negativo.

La denuncia, que fue dada a conocer por ADN, también puso el foco en los pasivos: Al cierre de 2025 estos alcanzaban 3.822.068.000 pesos, mientras tres meses más tarde la cifra informada a la ANFP era de 887.285.000 pesos. El organismo busca establecer si existe una operación jurídica o contable debidamente respaldada que explique esa diferencia.

El caso adquiere especial relevancia por las sanciones contempladas en el Reglamento de la ANFP. La presentación de documentación adulterada se castiga con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al término de la temporada, mientras la presentación de documentación falsa contempla la desafiliación.

Por ahora, el Tribunal determinó la citación del conjunto nortino para escuchar los antecedentes y descargos de la institución en la audiencia del 1 de septiembre.