San Marcos de Arica sufrió nuevo tropiezo tras empatar con Antofagasta en el Ascenso
El Bravo del Norte sumó su segundo empate consecutivo.
El Bravo del Norte sumó su segundo empate consecutivo.
San Marcos de Arica sumó un nuevo tropiezo en la Liga de Ascenso y desperdició otra chance de llegar al liderato, tras empatar 1-1 con Deportes Antofagasta en el Estadio Mundialista "Carlos Dittborn", por la fecha 12 del torneo.
Los "Pumas" abrieron la cuenta con gol de Josepablo Monreal (50'), y el empate lo anotó Camilo Melivilú, justo tras fallar un penal (65').
Los Bravos del norte quedaron con 22 unidades en el tercer lugar, después de sumar su segundo empate consecutivo, a dos puntos del líder Cobreloa; Antofagasta, en cambio, está con 21 positivos en el quinto puesto.
En la próxima fecha, Arica enfrentará a un rival directo en la parte alta, Deportes Puerto Montt, que también tiene 22 puntos; y Antofagasta recibirá a Santa Cruz.