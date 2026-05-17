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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Marcos de Arica sufrió nuevo tropiezo tras empatar con Antofagasta en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Bravo del Norte sumó su segundo empate consecutivo.

San Marcos de Arica sufrió nuevo tropiezo tras empatar con Antofagasta en el Ascenso
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San Marcos de Arica sumó un nuevo tropiezo en la Liga de Ascenso y desperdició otra chance de llegar al liderato, tras empatar 1-1 con Deportes Antofagasta en el Estadio Mundialista "Carlos Dittborn", por la fecha 12 del torneo.

Los "Pumas" abrieron la cuenta con gol de Josepablo Monreal (50'), y el empate lo anotó Camilo Melivilú, justo tras fallar un penal (65').

Los Bravos del norte quedaron con 22 unidades en el tercer lugar, después de sumar su segundo empate consecutivo, a dos puntos del líder Cobreloa; Antofagasta, en cambio, está con 21 positivos en el quinto puesto.

En la próxima fecha, Arica enfrentará a un rival directo en la parte alta, Deportes Puerto Montt, que también tiene 22 puntos; y Antofagasta recibirá a Santa Cruz.

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