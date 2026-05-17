Niña de dos años murió tras caer desde edificio en Las Condes

Una menor de dos años falleció la tarde de este domingo, tras caer desde un departamento en el piso 11 de un edificio, ubicado en la comuna de Las Condes.

El hecho ocurrió en un inmueble situado en calle Los Militares, y ha generado un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector, que contempla a personal del SAMU, Carabineros y voluntarios de Bomberos.

De acuerdo con el fiscal de Flagrancia Oriente Fernando Ceballos, los antecedentes recabados hasta ahora indican que "al momento de los hechos, la menor se encontraba de visita por el día en la casa de su padre, quien a su vez, estaba con su actual pareja al interior del departamento".

"La menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios, mientras que el padre con su pareja también estaban durmiendo en otra dependencia, cuando la menor se precipitó a través de una ventana que no contaba con malla de seguridad", detalló.

Una vecina del cuarto piso alertó a Carabineros tras escuchar un fuerte ruido afuera del edificio, donde personal policial luego confirmó el deceso de la niña e informó a su padre, quien aparentemente no se había percatado de lo ocurrido.

De hecho, existen antecedentes preliminares que apuntan a que, previo a esta emergencia, hubo una larga celebración en el mismo departamento.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.