San Marcos eliminó a Temuco de la lucha por el ascenso

San Marcos de Arica derrotó por 2-1 a Deportes Temuco este domingo en el Estadio "Germán Becker", por la penúltima fecha de la Liga de Ascenso, y aseguró su clasificación a la liguilla, mientras que el conjunto sureño quedó eliminado de la lucha por subir a Primera División.

El cuadro local comenzó en ventaja gracias a Diego Sánchez (21'), pero los ariqueños reaccionaron con un doblete de Nahuel Donadell (31' y 40') para dar vuelta el marcador antes del descanso. La visita terminó con diez jugadores por la expulsión de D'Hidier Pereira (82').

Con este resultado, San Marcos escaló al sexto lugar con 43 puntos y cerrará la fase regular frente a San Luis de Quillota. Deportes Temuco, en tanto, permaneció undécimo con 36 unidades y quedó matemáticamente fuera de la liguilla, a falta de una jornada para el término del campeonato.

Sin embargo, la clasificación de San Marcos permanece bajo amenaza por una posible desafiliación, luego de que la ANFP denunciara al club ante el Tribunal de Disciplina por presuntas irregularidades en sus antecedentes financieros.

Aunque una primera denuncia fue rechazada, el organismo presentó una nueva acusación y solicitó la máxima sanción, que podría modificar la tabla de posiciones y los clasificados a la postemporada, según el escenario contemplado en las bases de la competencia.