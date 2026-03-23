San Marcos lamentó un empate ante San Felipe y sigue sin ganar en la Liga de Ascenso

San Marcos de Arica lamentó un empate 1-1 en los minutos finales frente a Unión San Felipe y sigue sin ganar en la Liga de Ascenso, después de cinco fechas disputadas.

El cuadro nortino abrió el marcador durante la primera parte a través de Camilo Melivilú (32'), pero en el minuto 61 se complicó con la expulsión de Augusto Barrios.

Con la ventaja numérica, los locales aprovecharon y con un certero cabezazo dentro del área, Patricio Múñoz anotó la igualdad definitiva (83').

Con este resultado, San Marcos quedó en el undécimo lugar con cinco puntos y sumó su quinta igualda consecutiva, por su parte Unión San Felipe marcha en el lugar de la tabla con las mismas unidades.

El siguiente partido del "Uni Uni" será de visita frente a Cobreloa el domingo 29 de marzo a las 18:00 horas, por su parte los "Santos"reciben a Unión Española el sábado 28 de marzo a las 12:00 horas.