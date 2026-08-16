Santiago Wanderers empató con Puerto Montt y dejó puntos clave en la lucha por el Ascenso

Con poco más de cinco mil personas en las tribunas del Estadio "Elías Figueroa Brander", Santiago Wanderers igualó 1-1 ante Deportes Puerto Montt, alcanzando a Cobreloa en lo más alto de la Liga de Ascenso, pero dejando ir puntos clave como local, para tomar ventaja.

Tras un arranque reñido y con opciones para cada equipo, los "caturros" abrieron la cuenta con un frentazo de Marcos Camarda (33'), quien luego fue sustituido por Jorge Luna debido a problemas físicos.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al Decano del fútbol chileno. En el tramo inicial del complemento la visita se encontró con un penal, el cual fue convertido por Richard Paredes (57').

Con este resultado, Santiago Wanderers quedó como puntero del torneo con 35 puntos, los mismos que los "Zorros del Desierto", mientras que los "Delfines" escalaron hasta la cuarta posición con 31 unidades.

El próximo sábado a las 15 horas, Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Iquique en la Región de Los Lagos, mientras que Santiago Wanderers visitará Quillota para medir fuerzas con San Luis desde las 19:30 del lunes 24 de agosto.