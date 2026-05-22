Santiago Wanderers venció a Rangers y dio caza a Cobreloa en la cima del Ascenso

Santiago Wanderers supo mantener su buen momento en la visita al Estadio Fiscal de Talca y se impuso 0-2 a Rangers, afianzándose como líder en la decimotercera fecha de la Liga de Ascenso.

El equipo dirigido por Francisco Palladino tuvo un complicado inicio ante el colista, pero sobre el cierre del primer tiempo Leandro Navarro (45'+7) convirtió de penal para darle la ventaja al "decano".

En el complemento, los porteños demostraron su superioridad y, tras varios fallos ante el arco rival, Cristóbal Ponce (90'+3) selló el resultado en el tiempo de descuento.

Con este triunfo, Wanderers llegó a 25 puntos, los mismos que Cobreloa, pero con mejor diferencia de goles. En la próxima jornada animará un atractivo duelo ante Unión Española el próximo 30 de mayo.

Rangers, en tanto, sigue último con 3 unidades y podría quedar a diez puntos de la salvación en caso de que Santa Cruz gane en la fecha. Su próximo desafío será una dura visita a Calama el 31 de dicho mes.