Temuco arrolló a San Felipe y tomó impulso en el Ascenso

Deportes Temuco consiguió una contundente goleada por 5-0 sobre Unión San Felipe y tomó impulso en la tabla del Ascenso, quedando en zona de liguilla de ascenso.

El equipo albiverde abrió rápido la cuenta con Diego Buonanotte a los 8 minutos y aumentó a través de Franco Ortega a los 29'. En el cierre del primer tiempo, la visita sufrió la expulsión de Cristian Agustín Fontana a los 45+1'.

En el complemento, Luis Acevedo anotó el 3-0 a los 62', mientras que Buonanotte volvió a marcar a los 74' para firmar su doblete. El definitivo 5-0 llegó a los 76' por medio de Camilo Núñez.

En otro partido de la jornada, Deportes Iquique igualó 1-1 con Curicó Unido en el norte. La visita se puso en ventaja con gol de Henry Sanhueza a los 75', pero el elenco local igualó a los 86' mediante Alvaro Ramos de penal.

Con estos resultados, Deportes Temuco llegó a 20 puntos y quedó sexto, mientras que Unión San Felipe permaneció con 12 unidades en la parte baja de la clasificación.

Tabla de posiciones de la Primera B