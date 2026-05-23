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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Temuco arrolló a San Felipe y tomó impulso en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro albiverde se lució con cinco goles ante los del Aconcagua.

Temuco arrolló a San Felipe y tomó impulso en el Ascenso
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Deportes Temuco consiguió una contundente goleada por 5-0 sobre Unión San Felipe y tomó impulso en la tabla del Ascenso, quedando en zona de liguilla de ascenso.

El equipo albiverde abrió rápido la cuenta con Diego Buonanotte a los 8 minutos y aumentó a través de Franco Ortega a los 29'. En el cierre del primer tiempo, la visita sufrió la expulsión de Cristian Agustín Fontana a los 45+1'.

En el complemento, Luis Acevedo anotó el 3-0 a los 62', mientras que Buonanotte volvió a marcar a los 74' para firmar su doblete. El definitivo 5-0 llegó a los 76' por medio de Camilo Núñez.

En otro partido de la jornada, Deportes Iquique igualó 1-1 con Curicó Unido en el norte. La visita se puso en ventaja con gol de Henry Sanhueza a los 75', pero el elenco local igualó a los 86' mediante Alvaro Ramos de penal.

Con estos resultados, Deportes Temuco llegó a 20 puntos y quedó sexto, mientras que Unión San Felipe permaneció con 12 unidades en la parte baja de la clasificación.

Tabla de posiciones de la Primera B

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Santiago Wanderers 13 25 +12 Ascenso
2 Cobreloa 13 25 +11 Liguilla
3 San Marcos 12 22 +8 Liguilla
4 Puerto Montt 12 22 +4 Liguilla
5 Antofagasta 12 21 +7 Liguilla
6 Deportes Temuco 13 20 +8 Liguilla
7 Unión Española 12 20 +4 Liguilla
8 Deportes Recoleta 13 20 0 Liguilla
9 Magallanes 12 18 0 -
10 San Luis 12 16 +1 -
11 Deportes Copiapó 12 15 -5 -
12 Deportes Iquique 13 12 -3 -
13 Curicó Unido 13 12 -10 -
14 Unión San Felipe 13 12 -15 -
15 Deportes Santa Cruz 12 7 -8 -
16 Rangers 13 3 -14 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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