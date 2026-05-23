Temuco arrolló a San Felipe y tomó impulso en el Ascenso
El cuadro albiverde se lució con cinco goles ante los del Aconcagua.
El cuadro albiverde se lució con cinco goles ante los del Aconcagua.
Deportes Temuco consiguió una contundente goleada por 5-0 sobre Unión San Felipe y tomó impulso en la tabla del Ascenso, quedando en zona de liguilla de ascenso.
El equipo albiverde abrió rápido la cuenta con Diego Buonanotte a los 8 minutos y aumentó a través de Franco Ortega a los 29'. En el cierre del primer tiempo, la visita sufrió la expulsión de Cristian Agustín Fontana a los 45+1'.
En el complemento, Luis Acevedo anotó el 3-0 a los 62', mientras que Buonanotte volvió a marcar a los 74' para firmar su doblete. El definitivo 5-0 llegó a los 76' por medio de Camilo Núñez.
En otro partido de la jornada, Deportes Iquique igualó 1-1 con Curicó Unido en el norte. La visita se puso en ventaja con gol de Henry Sanhueza a los 75', pero el elenco local igualó a los 86' mediante Alvaro Ramos de penal.
Con estos resultados, Deportes Temuco llegó a 20 puntos y quedó sexto, mientras que Unión San Felipe permaneció con 12 unidades en la parte baja de la clasificación.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Santiago Wanderers
|13
|25
|+12
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|13
|25
|+11
|Liguilla
|3
|San Marcos
|12
|22
|+8
|Liguilla
|4
|Puerto Montt
|12
|22
|+4
|Liguilla
|5
|Antofagasta
|12
|21
|+7
|Liguilla
|6
|Deportes Temuco
|13
|20
|+8
|Liguilla
|7
|Unión Española
|12
|20
|+4
|Liguilla
|8
|Deportes Recoleta
|13
|20
|0
|Liguilla
|9
|Magallanes
|12
|18
|0
|-
|10
|San Luis
|12
|16
|+1
|-
|11
|Deportes Copiapó
|12
|15
|-5
|-
|12
|Deportes Iquique
|13
|12
|-3
|-
|13
|Curicó Unido
|13
|12
|-10
|-
|14
|Unión San Felipe
|13
|12
|-15
|-
|15
|Deportes Santa Cruz
|12
|7
|-8
|-
|16
|Rangers
|13
|3
|-14
|Descenso