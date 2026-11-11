Unión San Felipe reprochó dichos de director deportivo de Puerto Montt: "Es trampa y deslealtad"

Un verdadero polvorín se desató en la recta final de la Liga de Ascenso luego de que Unión San Felipe emitiera una incendiaria declaración pública en respuesta directa al director deportivo de Deportes Puerto Montt, Pablo Soto Lazcani, acusando a la escuadra sureña de realizar "trampa y deslealtad" para obtener ventajas deportivas al margen del reglamento.

El conflicto estalló luego de que el directivo puertomontino asegurara a Mi Sur Deportes que su club y San Marcos de Arica saldrían indemnes en los tribunales de la ANFP, vaticinando además que elencos comprometidos con el descenso como Santa Cruz, Rangers y el propio San Felipe se terminarían "matando entre ellos con denuncias cruzadas para salvarse como sea".

Frente a estas aseveraciones, el "Uni-Uni" golpeó la mesa con un comunicado titulado "El juego limpio no se declama: se demuestra", fustigando el actuar del directivo: "Pretende justificar y ocultar mediante un método tan antiguo como desgastado: atribuir a otros conductas que se cuestionan en su propio club".

"Debe entender que no es lícito retener o apropiarse de las remuneraciones de los trabajadores, ni competir en condiciones ventajosas frente a rivales que sí cumplen sus obligaciones. Lo denunciado tiene nombre y Soto Lazcani lo conoce: es trampa y deslealtad aprovecharse del incumplimiento de las reglas para obtener una ventaja deportiva", disparó la entidad aconcagüina.

En su descargo, la institución del Valle del Aconcagua desmintió no invertir en infraestructura y emplazó directamente la gestión dirigencial del elenco albiverde, sacando a relucir presuntos incumplimientos tributarios.

"Nuestro club invierte de acuerdo con su presupuesto y cumple con sus obligaciones. Entre ellas, declara y paga el impuesto único correspondiente a sus trabajadores, sin retener esos recursos para obtener una ventaja frente a sus rivales. ¿Puede decir lo mismo Deportes Puerto Montt?", cuestionó con dureza el documento.

Asimismo, San Felipe recordó un episodio administrativo del cuadro "delfín": "El entonces presidente de Puerto Montt reconoció que existía un acuerdo para destinar 1.500 millones de pesos —de los derechos de televisión— a un complejo deportivo, y esos recursos terminaron destinándose al pago de salarios de futbolistas", cerró el texto, encendiendo al máximo la tensión institucional en la antesala de los fallos del Tribunal de Disciplina.