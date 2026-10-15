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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Antony sufrió robo en su domicilio durante triunfo de Betis en la Champions League

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El futbolista brasileño sufrió el asalto a su domicilio en Sevilla mientras su equipo enfrentaba a Porto. El jugador lamentó especialmente la sensación de inseguridad que afectó a su familia.

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El delantero brasileño Antony dos Santos, de Real Betis, denunció que sufrió un robo en su domicilio en Sevilla durante el partido que su equipo disputó ante Porto por la Champions League, situación que provocó su indignación por las consecuencias para su familia.

El futbolista relató lo sucedido a través de sus redes sociales, donde calificó el episodio como "muy triste e indignante" y lamentó que "una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración".

El incidente ocurrió mientras el conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini disputaba el encuentro ante el cuadro portugués, que terminó con una victoria por 3-2 para Real Betis en la segunda fecha de la fase de liga.

"Aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y dedicación ha sido arrebatado por alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que afrontar para conseguir cada cosa", expresó el atacante brasileño.

En su mensaje, Antony explicó que lo más difícil de enfrentar fue "la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos", preocupación que también observó en su familia.

Pese a la pérdida de objetos materiales, el jugador destacó la importancia de sus seres queridos. "No existe ningún bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia", afirmó.

"Todo lo que hemos perdido podemos volver a conseguirlo. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de salir adelante siguen intactas", añadió.

El brasileño cerró su mensaje asegurando que "mi mayor logro siempre será mi familia". Por el momento, no se han precisado los objetos sustraídos ni si había familiares en el domicilio cuando ocurrió el robo.

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