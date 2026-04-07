Arsenal superó en los descuentos a Sporting y se acercó a semifinales de la Champions

Arsenal logró una victoria 1-0 en la agonía frente a Sporting en el Estadio "José Alvalade" en el duelo de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League y tomó ventaja en la serie que se definirá en Londres.

Durante la primera etapa, el encuentro se mantuvo equilibrado. Sin embargo, los locales fueron quienes contaron con las llegadas más claras, destacando un remate de Maximiliano Araújo que pegó en el travesaño al minuto 6.

En el segundo tiempo, el equipo de Mikel Arteta se adueñó del partido y abrió el marcador con un gol de Martín Zubimendi a los 64', que finalmente fue anulado. Cuando el empate sin goles parecía inevitable, Kai Havertz apareció en el minuto 90+1 para marcar el único tanto del encuentro y darle la victoria al conjunto inglés.

El duelo de vuelta está programado para el próximo miércoles 15 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Emirates Stadium.