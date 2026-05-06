Atlético de Madrid expresó a UEFA su malestar por arbitraje ante Arsenal

Atlético de Madrid manifestó a UEFA su malestar por el arbitraje del alemán Daniel Siebert en la derrota 1-0 ante Arsenal, resultado que dejó al equipo español fuera de la final de la Champions League, según fuentes del club.

La entidad madrileña apuntó a dos acciones concretas: un supuesto fuera de juego previo a un empujón de Riccardo Calafiori sobre Giuliano Simeone, que en Atlético consideran penal, y una jugada en que se sancionó falta de Marc Pubill antes de una caída de Antoine Griezmann dentro del área.

El club también cuestionó los cinco minutos de tiempo añadido, al considerar que hubo pérdidas de tiempo y que apenas se jugó cerca de minuto y medio de ese período. Pese a ello, según las mismas fuentes, jugadores y cuerpo técnico recibieron la instrucción de no justificar la eliminación por la actuación arbitral.

Tras el partido, Diego Simeone evitó excusarse en el arbitraje. "No me voy a quedar en algo muy fácil y simple como la jugada sobre Griezmann. No me voy a detener ahí, porque sería excusarnos y no tengo ganas de excusarme en nada", dijo el técnico. Koke Resurrección, capitán del equipo, también afirmó: "No voy a hablar del árbitro, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Él sabrá cómo ha arbitrado. No hay nada que decir".