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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Renuncia de seremi de Antofagasta desata nuevas críticas de la oposición contra el Segundo Piso

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Camila Alonso dejó el cargo por "razones personales", dijo el Ministerio a través de un comunicado, donde agradeció también "su disposición y contribución".

Ante ello, el diputado independiente-PPD Jaime Araya criticó duramente al Segundo Piso: "Deberían ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles".

Renuncia de seremi de Antofagasta desata nuevas críticas de la oposición contra el Segundo Piso
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La salida de Alonso se suma a las fallidas designaciones de los seremi de Cultura en Aysén y en la Región Metropolitana -que duraron un solo día en el cargo-, además de otros casos en Valparaíso, Biobío, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía.

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La renuncia en dos meses de 20 seremis elegidos para representar al Gobierno en las 16 regiones de Chile abrió un nuevo frente de críticas a la gestión del Presidente José Antonio Kast.

La última en abandonar el barco de la Administración fue este miércoles la seremi de Bienes Nacionales en Antofagasta, Camila Alonso, quien como otros, argumentó simplemente "razones personales", según informó el Ministerio a través de un comunicado.

"Agradecemos a Camila Alonso por su disposición y contribución a la institución", cierra el texto.

Frente a esta situación, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) criticó duramente al Segundo Piso de La Moneda por "el desorden" y la "descoordinación".

"No puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión", enfatizó.

La salida de Alonso se suma a las fallidas designaciones de los seremi de Cultura en Aysén y en la Región Metropolitana, que duraron un solo día en el cargo.

También se menciona los casos de los seremi de Trabajo y Salud de Valparaíso; de Educación en el Biobío; de Obras Públicas en Los Ríos; de Energía en Los Lagos y La Araucanía; y de Desarrollo Social, Mujer y Justicia en Antofagasta, entre varios otros hasta llegar a 20.

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