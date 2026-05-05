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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Bayern Munich y PSG le darán conclusión a su épica llave de Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras el 5-4 de la ida, el Allianz Arena conocerá este miércoles quién enfrentará al Arsenal en Budapest.

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La continuación de la épica semifinal que protagonizan PSG y Bayern Munich se traslada a Alemania, sitio en el que a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) el Allianz Arena será testigo de la revancha de las semifinales de la UEFA Champions League tras un vibrante 5-4 en Francia.

El gigante bávaro asume el desafío en su fortaleza con la confianza de dejar abierta la llave tras estar 5-2 abajo en el marcador. Pese a que el camino se ve adverso, en su reducto se harán fuertes después de caer apenas una vez en sus últimos 29 encuentros.

Tras darle descanso a sus estrellas, el técnico Vincent Kompany formará con: Manuel Neuer;  Josic Stasinic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.

Por su parte, el vigente campeón de la competición arriba a tierras germanas con el hambre de ir por una segunda final al hilo. El cuadro francés es el equipo con más goles en el certamen sumando 43 dianas a lo largo de todo el torneo.

Con la baja de Achraf Hakimi por lesión, Luis Enrique alineará a: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Con arbitraje del portugués Joao Pinheiro, todos los detalles del encuentro que definirá al rival de Arsenal en Budapest podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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