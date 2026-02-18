Benfica denunció "campaña de difamación" contra Prestianni tras acusación de Vinícius Júnior

Benfica denunció este miércoles una "campaña de difamación" en contra del futbolista argentino Gianluca Prestianni, luego de la grave acusación por presuntos insultos racistas que realizó el atacante de Real Madrid, Vinícius Júnior. A través de un comunicado oficial, el cuadro de las "Aguilas" lamentó la exposición pública que sufrió su jugador tras el duelo de Champions League.

El club portugués aseguró que "apoya y cree" en la versión del extremo trasandino, argumentando que su conducta "siempre se caracterizó por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad de Benfica". Según el texto publicado en su sitio web, el equipo de Lisboa considera injustos los juicios emitidos contra el joven deportista de 20 años.

Respecto a la indagatoria que abrió el organismo rector del fútbol europeo, la dirigencia lusa manifestó que "afrontó con total espíritu de colaboración, transparencia y claridad las medidas anunciadas por la UEFA". La institución reafirmó su compromiso histórico contra la discriminación, recordando que tienen en el legendario Eusébio a su mayor símbolo de inclusión.

El incidente que gatilló esta crisis ocurrió el pasado martes en el Estadio de la Luz. En el minuto 51 del encuentro, el brasileño Vinícius Júnior denunció ante el árbitro francés François Letexier que Prestianni lo llamó "mono" tras la celebración del único gol del partido. La situación obligó a activar el protocolo antirracismo y mantuvo el juego detenido durante ocho minutos.

Pese a la crispación vivida entre ambos planteles, Benfica mantuvo su postura de defensa intransigente hacia el exjugador de Vélez Sarsfield. El caso quedó ahora en manos de las autoridades disciplinarias en Suiza, quienes deberán determinar si existen pruebas suficientes para aplicar sanciones tras revisar los informes oficiales del compromiso.