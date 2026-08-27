Betis conoció su exigente camino en la Liga de Campeones: Empieza contra Arsenal

Real Betis, equipo que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, ya tiene definido el exigente recorrido que deberá afrontar en su regreso a la Liga de Campeones, con varios pesos pesados del continente en una fase liga que comenzará frente a Arsenal.

El sorteo realizado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco determinó los ocho adversarios que tendrá el conjunto español durante esta etapa del principal torneo europeo de clubes.

Tras medirse con Arsenal en su estreno, Betis tendrá también entre sus rivales a Bayern Munich, FC Porto y Borussia Dortmund, tres equipos con amplia experiencia en la competición.

La nómina se completa con Feyenoord, Lille, Como de Italia y Slovan Bratislava, conformando así el camino que deberá superar el elenco español para intentar avanzar a la siguiente ronda.