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Champions: Liverpool derrotó a LASK con triplete de Barcola en partido de nueve goles

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Liverpool, equipo dirigido por Andoni Iraola, consiguió su segunda victoria consecutiva en la Champions League tras golear por 6-3 a LASK en Austria, por la segunda fecha de la fase de liga. El delantero francés Bradley Barcola fue la gran figura del encuentro con tres anotaciones, mientras Ronald Araújo, Jeremie Frimpong y Lewis Koumas completaron la cuenta del conjunto inglés, que alcanzó seis puntos en el torneo.

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