Manchester United empató 2-2 frente a Sporting de Lisboa en el Estádio "José Alvalade" por la quinta jornada de la Champions League, resultado que prolongó el crítico presente de los "diablos rojos" al registrar apenas un triunfo en sus últimos diez compromisos, estirar a siete sus salidas sin ganar y mantener sin festejos a Mauricio Pochettino en su segundo encuentro al mando.

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