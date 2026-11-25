Inter de Milán venció por 2-0 a VfB Stuttgart en San Siro por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, resultado con el que encadenó su tercer triunfo consecutivo en la competición europea de la mano del retorno de Lautaro Martínez, quien dejó atrás una lesión y permitió a los italianos llegar hasta el duodécimo puesto de la tabla de posiciones con 9 puntos.

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