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Champions: Manchester United celebró dramática remontada sobre AS Roma

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Manchester United protagonizó una espectacular remontada en Old Trafford y venció 3-2 a AS Roma por la cuarta fecha de la Champions League, tras estar dos goles abajo, con un doblete decisivo de Matheus Cunha que puso fin a nueve partidos sin triunfos y dio un respiro al cuestionado técnico Michael Carrick. El brasileño se fue expulsado y además, Bruno Fernandes erró un penal, que luego fue repetido.

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