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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver a Real Madrid contra Inter de Milán por la Champions League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estreno de ambos gigantes europeos se disputará en el Estadio "Santiago Bernabéu".

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Este martes 8 de septiembre arranca una nueva temporada en la UEFA Champions League, donde Real Madrid recibirá a Inter de Milán en el Estadio "Santiago Bernabéu" en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto "merengue" viene de caer por la mínima ante Real Betis de Manuel Pellegrini en el plano local. En tanto, los "nerazzurros" marchan con un inicio perfecto en la Serie A, que fue plasmado con una remontada ajustada por 3-2 sobre Napoli.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

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