¿Cuándo y dónde ver el duelo de ida entre Real Madrid y Bayern en cuartos de la Champions?

Real Madrid y Bayern Munich se enfrentarán este martes en España, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, donde ambos cuadros bucarán tomar ventaja en la serie.

El conjunto "Merengue" viene de eliminar a Manchester City por un marcador global de 5-1, donde se impuso en ambos partidos y sacó papel de favorito en el torneo internacional, pese a su actualidad en La Liga.

Por su parte, el conjunto "Bávaro" vive un presente tranquilo como líder de la Bundesliga, con una amplia diferencia de puntaje con el segundo viene de dejar en el camino a Atalanta con un marcador global de 10-2.

¿Cuándo y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Munich?

El partido se disputará el martes 7 de abril a las 15:00 horas (19:00 GMT), en el Estadio "Santiago Bernabéu".

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney + Premium.

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