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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

¿Cuándo y dónde ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los franceses irán por su segundo título, además de forma consecutiva, y el conjunto inglés tratará de inaugurar su palmarés continental.

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La Champions League tiene todo listo para la gran final de su edición 2025/26 en Budapest, Hungría, con París Saint-Germain y Arsenal como los protagonistas del partido cúlmine.

PSG sostuvo su ventaja de un gol en la revancha con Bayern Múnich, manteniéndose en busca del bicampeonato con global de 6-5. Los "gunners", en tanto, irán por su primera estrella luego de un marcador total de 2-1 sobre Atlético de Madrid.

El duelo decisivo por la "orejona" se jugará el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT), en el Puskás Arena.

Tal como ocurrió a lo largo del torneo, la televisora oficial será ESPN, tanto en cable como en la plataforma de streaming Disney+. También podrás seguir el crucial encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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