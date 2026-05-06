¿Cuándo y dónde ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

La Champions League tiene todo listo para la gran final de su edición 2025/26 en Budapest, Hungría, con París Saint-Germain y Arsenal como los protagonistas del partido cúlmine.

PSG sostuvo su ventaja de un gol en la revancha con Bayern Múnich, manteniéndose en busca del bicampeonato con global de 6-5. Los "gunners", en tanto, irán por su primera estrella luego de un marcador total de 2-1 sobre Atlético de Madrid.

El duelo decisivo por la "orejona" se jugará el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT), en el Puskás Arena.

Tal como ocurrió a lo largo del torneo, la televisora oficial será ESPN, tanto en cable como en la plataforma de streaming Disney+. También podrás seguir el crucial encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.