¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Chelsea y PSG en octavos de la Champions?
El conjunto francés obtuvo un abultado triunfo en el duelo de ida.
El conjunto francés obtuvo un abultado triunfo en el duelo de ida.
Chelsea y París Saint Germain protagonizarán este martes la revancha de los octavos de final de la Champions, en donde se definirá uno de los clasificados a la ronda de los ocho mejores del torneo de la UEFA.
En el partido de ida, PSG, campeón defensor del torneo, ganó por 5-2 en el Estadio "Parque de los Príncipes", por lo intentará mantener esa ventaja en su visita a los londinenses en Inglaterra.
El encuentro se jugará el martes 17 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio Stamford Bridge.
La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN Premium, en streaming en la plataforma Disney + Premium.
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