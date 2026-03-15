¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Chelsea y PSG en octavos de la Champions?

Chelsea y París Saint Germain protagonizarán este martes la revancha de los octavos de final de la Champions, en donde se definirá uno de los clasificados a la ronda de los ocho mejores del torneo de la UEFA.

En el partido de ida, PSG, campeón defensor del torneo, ganó por 5-2 en el Estadio "Parque de los Príncipes", por lo intentará mantener esa ventaja en su visita a los londinenses en Inglaterra.

¿Cuándo y dónde ver Chelsea vs. PSG?

El encuentro se jugará el martes 17 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio Stamford Bridge.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN Premium, en streaming en la plataforma Disney + Premium.

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