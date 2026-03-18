FC Barcelona golpeó con contundencia a Newcastle y selló su clasificación a los cuartos de la Champions

FC Barcelona golpeó con un contundente 7-2 a Newcastle en el Camp Nou, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, y selló su clasificación a cuartos de final del certamen europeo con un marcador global de 8-3.

En un frenético primer tiempo, Raphinha abrió el marcador con una temprana anotación en el minuto seis. Minutos más tarde, Anthony Elanga (15') marcó el empate.

Marc Bernal volvió a poner en ventaja al conjunto español en el 18', pero un doblete de Elanga (27') dejó el marcador igualado 2-2. Finalmente, Lamine Yamal convirtió desde el punto penal en el 45+7', decretando el 3-2 con el que se fueron al descanso.

El segundo tiempo fue de dominio total para el conjunto catalán. Fermín López amplió la ventaja en el minuto 51. Luego, Robert Lewandowski marcó un doblete en apenas cinco minutos (56' y 61'), mientras que Raphinha cerró la goleada "culé" al anotar su segundo tanto del partido en el 72'.

En cuartos de final, los dirigidos por Hansi Flick deberán enfrentarse al ganador de la llave de Atlético de Madrid y Tottenham, la cual está 5-2 a favor del equipo español.