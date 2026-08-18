Fenerbahce firmó un empate 1-1 ante Olympique Lyon en el Estadio Sukru Saracoglu por los play-offs de la Champions League, dejando abierta la serie que definirá en Francia a uno de los clasificados a la fase de grupos del certamen el 26 de agosto a las 15:00 horas.

Lois Openda abrió el marcador para los galos (40'), mientras que Mason Greenwood marcó la igualdad del elenco turco (47').

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