Una intensa jornada de lluvias generó graves inundaciones en Madrigueras, municipio de la provincia de Albacete, en España, que resultaron con una mujer de 102 años fallecida y un despliegue policial que permitió el rescate de al menos 90 personas.

De acuerdo con CNN Chile, la víctima fue hallada muerta al interior de su casa luego de que el agua alcanzada un metro de altura dentro del inmueble y se ahogara.

Las precipitaciones dejaron las calles anegadas, causando que vehículos fueran arrastrados y viviendas e infraestructura pública resultaran dañadas. De hecho, el nivel del agua alcanzó los dos metros en algunos puntos de la localidad.

En total, la zona recibió alrededor de 142 litros de agua por metro cuadrado durante la emergencia, una cantidad superior a la contemplada en los pronósticos.

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