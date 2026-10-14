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Feyenoord remontó ante Como y consiguió su primer triunfo en la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, consiguió sus primeros tres puntos en la Champions League tras remontar y vencer por 3-2 a Como de Cesc Fábregas en el Estadio De Kuip de Róterdam, por la segunda fecha de la fase de liga. El conjunto neerlandés revirtió la ventaja inicial del equipo italiano con goles de Gjivai Zechiël, Anis Hadj Moussa y un autogol del arquero Robert Sánchez.

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