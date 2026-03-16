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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Guardiola y la revancha ante Real Madrid: "Necesitamos el partido perfecto"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador de Manchester City hizo la previa del duelo de Champions.

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El español Josep Guardiola, técnico de Manchester City, aseguró que necesitan el "partido perfecto" para poder eliminar este martes a Real Madrid tras el 3-0 que arrastran de la ida.

"Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar", dijo en la conferencia de prensa previa.

"Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido", dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"No hay un equipo que gane siempre. En este deporte puedes estar muy bien y quedarte fuera. Nos ha pasado muchos años, varias de ellas contra vosotros (Real Madrid). Ningún atleta en la historia lo ha ganado todo. En el deporte se pierde más que se gana. A la mañana siguiente te despiertas y la vida sigue. Lo importante es intentarlo. El Madrid estuvo brillante en la ida y lo aceptas. El Madrid ha ganado 15 Champions en su historia, ¿cuántas ha jugado? ¿100? No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo", respondió.

Preguntado sobre cómo de alto quedaría esta hipotética remontada en su lista de logros, Guardiola fue claro: "Ni idea. Son unos octavos de final".

¿Cuándo y dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid?

El partido se disputará el martes 17 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Etihad Stadium.

La transmisión televisiva será en la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney + Premium.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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