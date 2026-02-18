Inter de Milán se complicó en los play-offs de la Champions tras sorpresiva caída ante Bodo Glimt

Inter de Milán se complicó en la ida de los play-offs de la Champions League, tras sufrir una sorpresiva derrota por 3-1 ante Bodo Glimt este miércoles en el Estadio Aspmyra en Noruega.

El cuadro lombardo, dirigido por Christian Chivu, llegaba como favorito al compromiso, por plantel y por su condición de finalista del torneo continental la pasada temporada.

Sin embargo, fue sorprendido por el conjunto noruego, que abrió la cuenta con anotación de Sondre Fet, tras una notable jugada colectiva (20').

Francesco Esposito lo igualó para Inter a la media hora de juego, con un remate de diestra en el área tras una serie de rebotes; pero aún con el empate, los interistas no pudieron contrarrestar el juego colectivo de los locales.

En la segunda parte, Jens Hauge asestó una estocada con un disparo letal e inatajable para el arquero Yann Sommer (61'); y tres minutos después llegó el tercero, con otra otra combinación de pases que definió Kasper Hogh, desmarcado y ante el arco vacío para el 3-1 definitivo.

La revancha está programada para la próxima semana, el martes 24 de febrero, a las 17:00 horas (20:00 GMT), en el Estadio "Giuseppe Meazza". El ganador de la llave pasará a los octavos de final del torneo de la UEFA.