El festejo de Real Madrid en la Champions tras remontar ante Benfica en el "Santiago Bernabéu"
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros inició fase final del desalojo en la toma Dignidad tras controlar incidentes
Presidente Boric encabezó entrega de viviendas en la Región del Maule
El festejo de Real Madrid en la Champions tras remontar ante Benfica en el "Santiago Bernabéu"
Fotos Recientes
El festejo de Real Madrid en la Champions tras remontar ante Benfica en el "Santiago Bernabéu"
Hinchada de Real Madrid apoyó a Vinicius con lienzo contra el racismo en duelo ante Benfica
Carabineros inició fase final del desalojo en la toma Dignidad tras controlar incidentes
Real Madrid festejó este miércoles en el Estadio "Santiago Bernabéu" tras remontar por 2-1 ante Benfica y sellar su clasificación a octavos de final de la Champions League. Rafa Silva abrió la cuenta para los lusos, y los merengues lo dieron vuelta con goles del volante francés Aurélien Tchouameni y el delantero brasileño Vinícius Júnior.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados