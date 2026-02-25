Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El festejo de Real Madrid en la Champions tras remontar ante Benfica en el "Santiago Bernabéu"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Real Madrid festejó este miércoles en el Estadio "Santiago Bernabéu" tras remontar por 2-1 ante Benfica y sellar su clasificación a octavos de final de la Champions League. Rafa Silva abrió la cuenta para los lusos, y los merengues lo dieron vuelta con goles del volante francés Aurélien Tchouameni y el delantero brasileño Vinícius Júnior.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados