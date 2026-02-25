Hinchada de Real Madrid apoyó a Vinicius con lienzo contra el racismo en duelo ante Benfica
La hinchada de Real Madrid expresó su apoyo al brasileño Vinicius este miércoles en el duelo ante Benfica en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la revancha de los play-offs de la Champions, con un enorme lienzo con el mensaje "No al racismo", a una semana del polémico episodio que denunció el delantero contra el argentino Gianluca Prestianni en Lisboa.
