La hinchada de Real Madrid expresó su apoyo al brasileño Vinicius este miércoles en el duelo ante Benfica en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la revancha de los play-offs de la Champions, con un enorme lienzo con el mensaje "No al racismo", a una semana del polémico episodio que denunció el delantero contra el argentino Gianluca Prestianni en Lisboa.

LEER ARTICULO COMPLETO