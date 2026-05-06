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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La FIFA amplió a nivel mundial la sanción al argentino Prestianni por insultos a Vinicius

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se vería impedido de jugar en los dos primeros partidos del Mundial si es citado por Scaloni.

La FIFA amplió a nivel mundial la sanción al argentino Prestianni por insultos a Vinicius
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador argentino de Benfica Gianluca Prestianni, por conducta discriminatoria durante el partido que disputó su equipo frente a Real Madrid en la Liga de Campeones.

La UEFA sancionó a Prestianni a finales de abril, después de que el 17 de febrero pasado, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, se tapara la boca con la mano y se dirigiera al madridista Vinícius Júnior, quien denunció al árbitro que el argentino le había llamado "mono".

La FIFA confirmó este miércoles que la ampliación de la sanción, tal como había solicitado la UEFA, se ha hecho de conformidad con el artículo 70 de su Código Disciplinario.

De los seis partidos impuestos, Prestianni ya cumplió uno, en el duelo de vuelta de dicha eliminatoria en la Champions frente a Real Madrid disputado en el "Santiago Bernabéu", el 25 de febrero, y tres de los encuentros quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según la decisión que adoptó la UEFA.

Por ello, la ampliación ahora de la sanción por parte de FIFA a nivel mundial afectaría a los dos primeros encuentros de Argentina en el próximo Mundial si Prestianni es citado por Lionel Scaloni, los que jugará la vigente campeona el martes 16 de junio en Kansas frente a Argelia y el lunes 22 contra Austria en Dallas.

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